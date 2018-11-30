Asfaltlama Çalışmaları Devam Ediyor

Dokuz Eylül Üniversitesi Efes Meslek Yüksekokulu'nun çevresinde bir sokağın düzenlemesi daha tamamlandı. 4102 sokakta yapılan asfalt çalışmaları sona erdi.

Kentteki yapılaşmaya bağlı olarak vatandaşların talepleri sonucu çalışmalarına devam eden Selçuk Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler son olarak 4102 sokaktaki asfalt dökme çalışmasını tamamladı. İZBETON'dan talep edilen asfalt malzemeleri ile Selçuk Belediyesi tarafından yapılan çalışma bitirilerek; yağmur öncesi oluşabilecek mağduriyetlerin de önüne geçilmiş oldu. Diğer yandan 14 Mayıs ve Zafer Mahalleleri'nde kurumların alt yapı çalışmalarının bitmesine bağlı olarak oluşan çukurların onarımı, yol tadilatları ve gerekli tüm düzenlemeler İZBETON ile işbirliğiyle uygun hava koşullarıyla birlikte yapılmaya devam edecek.