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Asfiksi tanısı konulan yenidoğan, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Balıkesir'de asfiksi (Solunum sıkıntısı) tanısı konulan yeni doğmuş bebek, helikopter ambulansla İstanbul'a götürüldü.

25.08.2019 18:53
Asfiksi tanısı konulan yenidoğan, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi
Balıkesir'de asfiksi (Solunum sıkıntısı) tanısı konulan yeni doğmuş bebek, helikopter ambulansla İstanbul'a götürüldü.
Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Emre Merter Mart, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asfiksi tanısı konulan bebek için, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliğine ambulans helikopter talep ettiklerini belirtti.
Özel bir hastanede bebeğin hipotermi tedavisi göreceğini kaydeden Mart, şu bilgileri verdi:
"112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği, bebeğin ivedi bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hava Ambulans Operasyon Merkezi (SAHOM) ile iletişime geçti. Sağlık Bakanlığı helikopter ambulansı ilimize yönlendirildi ve bebeğin İstanbul'a nakli gerçekleştirildi. Hastamıza yüce Allah'tan acil şifalar dileriz."
Asfiksi tanısı konulan yenidoğan, ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi

Balıkesir, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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