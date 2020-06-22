ASFİM'de hijyenik ve mesafeli spor başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden başladı.

ASFİM'de hijyenik ve mesafeli spor başladı
22.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:24
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine yeniden başladı. Vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe kuralları içerisinde spor yapabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ASFİM merkezlerini normalleşme sürecinde etap etap hizmete açıyor. Pandemi kurallarına uygun hale getirilen ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılan salonlarda hijyen kurallarına büyük önem veriliyor. İlk etapta Elmalı, Manavgat, Varsak, Kepez ve Konyaaltı ASFİM'ler, fitness kursuyla hizmete açıldı. ASFİM'lerde Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günü erkekler, Salı, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri de kadınlar spor yapabiliyor. Merkezlerde spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler üst seviyede tutuluyor. Spor salonunu kullanacak vatandaşlar girişte ve çıkışta maske takıyor, salona giren her vatandaşın önce ateşi ölçülüyor. Vatandaşlar yanındaki getirdiği havlu gibi malzemelerini kullanabiliyor.

Aynı anda en fazla 10 kişi

Eğitmenler tarafından vatandaşlara Covid-19 önlemleri kapsamında salonda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıyor. Spor salonlarında yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sadece 10 kişi aynı anda spor yapabiliyor. Grup değişiminde bir saat ara verilerek salonunun yeniden dezenfekte ediliyor.

ASFİM'de fitness kursuna gelen Ahmet Aydın, kendisinin de antrenör olduğunu pandemi sürecinde evde spor yapmaktan uzak kaldığını ifade ederek, "Normalleşme süresi başlayıp spor salonları ASFİM'e koşa koşa geldim. Burada hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre spor yapıyoruz. ASFİM'e girerken ateşim ölçüldü ve ellerimi dezenfekte ettim. Yanımda getirdiğim temiz ayakkabılarımı giydim ve havlumu aldım. ASFİM'de gönül rahatlığıyla sporumu yapabiliyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bizleri bu imkanları verdiği için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Antalya, Spor, Haber

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