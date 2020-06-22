ASFİM'de hijyenik ve mesafeli spor başladı

ASFİM'de hijyenik ve mesafeli spor başladıANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başladı.

22.06.2020 12:21 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:28
ASFİM'de hijyenik ve mesafeli spor başladı
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz spor imkanı sunduğu Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) normalleşme süreciyle birlikte faaliyetlerine başladı. Vatandaşlar hijyen ve sosyal mesafe kuralları içerisinde spor yapabiliyor.
Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kapatılan ASFİM merkezlerini normalleşme sürecinde etap etap hizmete açıyor. Pandemi kurallarına uygun hale getirilen ve dezenfeksiyon işlemleri titizlikle yapılan salonlarda hijyen kurallarına büyük önem veriliyor. İlk etapta Elmalı, Manavgat, Varsak, Kepez ve Konyaaltı ASFİM'ler, fitness kursuyla hizmete açıldı. ASFİM'lerde pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü erkekler; salı, perşembe, cuma ve pazar günleri de kadınlar spor yapabiliyor.
HİJYEN VE SOSYAL MESAFE ÖN PLANDA
Merkezlerde spor yapacak vatandaşların sağlığı için gerekli tedbirler üst seviyede tutuluyor. Spor salonunu kullanacak vatandaşlar girişte ve çıkışta maske takıyor, salona giren her vatandaşın önce ateşi ölçülüyor. Vatandaşlar yanındaki getirdiği havlu gibi malzemelerini kullanabiliyor.
AYNI ANDA EN FAZLA 10 KİŞİ
Eğitmenler tarafından vatandaşlara Covid-19 önlemleri kapsamında salonda uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme yapıyor. Spor salonlarında yoğunluk oluşmasının engellenmesi amacıyla sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek sadece 10 kişi aynı anda spor yapabiliyor. Grup değişiminde bir saat ara verilerek salon yeniden dezenfekte ediliyor.
'GÜVENLE SPOR YAPABİLİYORUM'
ASFİM'de fitness kursuna gelen Ahmet Aydın, kendisinin de antrenör olduğunu, pandemi sürecinde evde spor yapmaktan uzak kaldığını ifade ederek, 'Normalleşme süresi başlayınca ASFİM'e koşa koşa geldim. Burada hijyen ve sosyal mesafe kurallarına göre spor yapıyoruz. ASFİM'e girerken ateşim ölçüldü ve ellerimi dezenfekte ettim. Yanımda getirdiğim temiz ayakkabılarımı giydim ve havlumu aldım. ASFİM'de gönül rahatlığıyla sporumu yapabiliyorum. Büyükşehir Belediyesi'ne bu imkan için teşekkür ediyorum diye konuştu. ASFİM’de hijyenik ve mesafeli spor başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Antalya, Güncel, Haber

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