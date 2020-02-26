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ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz spor imkanı sunduğu ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı.

26.02.2020 14:16 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:16ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı
Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz imkanı sunduğu ASFİM'de yeni dönem kayıtları başladı. İnternet üzerinden yapılan online başvurular 8 Mart'ta sona erecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Antalya Spor ve Fitness Merkezleri (ASFİM) Antalyalıları sağlıklı ve hareketli yaşamla buluşturmaya devam ediyor. ASFİM' de 25 Şubat'ta başlayan yeni dönem kayıtları 8 Mart'ta sona erecek. Spor kurslarından ücretsiz faydalanmak isteyen vatandaşların, 8 Mart'a kadar www.abbsporhizmetleri.com adresinden başvuru yapmaları gerekiyor.

ASFİM'de yeni dönem kurslar ise 16 Mart'ta başlayacak. Antalya merkez ve ilçelerde yer alan 13 spor salonunda profesyonel eğitmenler eşliğinde ücretsiz spor yapma imkanı sunulan ASFİM'lerde kursiyerler, fitness, ağırlık merkezi, step-aerobik, pilates, yoga, zumba ve temel jimnastik yaparak sağlıklı yaşıyor. Spor yapmak isteyen 15 yaş üzeri vatandaşlar ASFİM'lerden ücretsiz yararlanabiliyor. - ANTALYA

Antalya, 8 Mart, Spor

Kaynak: İHA

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