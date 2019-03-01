Aşgar: Cin Vadisi Filmi

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Kaynak: InterSinema.com

Mahsun, keçi çobanlığı yapan genç bir adamdır. Sürekli kabus gören genç adam, bir gece nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde kendisini Seyit Battal Gazi Türbesinin avlusunda bulur. Kulağında sürekli bir tını ve karşısında insana benzeyen cinler olduğunu fark eden Mahsun büyük bir korkuya kapılır. Yaşadığı bu gerçek ve hayal karışımı olaya anlama vermeye çalışan Mahsun, gün geçtikçe birbirinden tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır. Her gece evinde uyuyan ama farklı yerlerde uyanan Mahsun, en sonunda büyük bir yol ayrımına gelir. Genç adam ya korkularından kaçmaya devam etmeli ya da onların üzerine giderek bu beladan kendisini kurtarmalıdır.Yahya AlYahya AlHayrettin Batur, Cemre Akyıldız, Buğra Kağan Kahraman, Eylem Doğan, Aydan ÇakırKorkuAşgar: Cin VadisiNKB Yapım2019TürkiyeTürkçeBir Film12.04.2019