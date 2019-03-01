Aşgar: Cin Vadisi Filmi

Mahsun, keçi çobanlığı yapan genç bir adamdır. Sürekli kabus gören genç adam, bir gece nasıl olduğunu bilmediği bir şekilde kendisini Seyit Battal Gazi Türbesinin avlusunda bulur. Kulağında sürekli bir tını ve karşısında insana benzeyen cinler olduğunu fark eden Mahsun büyük bir korkuya kapılır. Yaşadığı bu gerçek ve hayal karışımı olaya anlama vermeye çalışan Mahsun, gün geçtikçe birbirinden tuhaf durumlarla karşı karşıya kalır. Her gece evinde uyuyan ama farklı yerlerde uyanan Mahsun, en sonunda büyük bir yol ayrımına gelir. Genç adam ya korkularından kaçmaya devam etmeli ya da onların üzerine giderek bu beladan kendisini kurtarmalıdır.Yönetmen:
Yahya AlSenaryo:
Yahya AlOyuncular:
Hayrettin Batur, Cemre Akyıldız, Buğra Kağan Kahraman, Eylem Doğan, Aydan ÇakırFilmin Türü:
KorkuOrijinal Adı:
Aşgar: Cin VadisiYapımcı Firma:
NKB YapımYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
TürkiyeOrijinal Dili:
TürkçeDağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
12.04.2019Aşgar: Cin Vadisi Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com