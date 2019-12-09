Asgari ücret 2020 ne kadar olur? 2020 asgari ücret tahmini

İlk toplantısını yapan asgari ücret komisyonu öncesi Türk-İş, ortalama asgari ücretin 2 bin 578 lira olması gerektiğini belirtmişti. Çalışanlar, üçüncü toplantısını 17 Aralık'ta yapacak olan komisyondan sevindirici haber bekliyor. Asgari ücret miktarı, 2020 asgari ücret zammı ve daha fazlası haberimizde…

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Kısa süre önce ilk toplantısını gerçekleştiren asgari ücret komisyonu, ikinci toplantısını 10 Aralık'ta yaparken, üçüncüsünü ise 17 Aralık'ta hayata geçirecek.

Yeni Ekonomi Programı'na göre asgari ücrette 2020 yılı enflasyon hedefi olan yüzde 8.5 oranında artış yapılırsa, brüt asgari ücret 2 bin 775 TL'ye, net asgari ücretin de AGİ hariç 2 bin 191 TL'ye çıkabileceği öngörülüyor.

Merkez Bankası enflasyon raporunda ve YEP'te 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 seviyesinde seyrediyor. Eğer komisyon bu oranı esas alırsa brüt asgari ücret 2 bin 865 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 262 TL'ye yükselecek.

Komisyon şayet yüzde 10 oranında artış yapmayı kararlaştırırsa bu durumda brüt asgari ücret 2 bin 814 TL'ye, net asgari ücret de AGİ hariç 2 bin 222 TL'ye çıkacak.

ASGARİ ÜCRET TEKLİFLERİ

2020 yılına girmeden Aralık ayında belirlenen asgari ücret tutarını yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu netliyor. Görüşmeler neticesinde şu ana kadar Türk-İş'ten 2 bin 578 lira, DİSK'ten ise 3 bin 200 lira teklif gelmişti.