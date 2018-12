Asgari Ücret, En Büyük Toplu Sözleşme Sürecidir"

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:11



DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, asgari ücretin belirlenme sürecinin, devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşme ve en büyük toplu sözleşme süreci olduğunu söyledi.Çerkezoğlu, KESK Ordu Şubeler Platformunca bir otelde düzenlenen, "Ekonomik Krizin Faturasını Emekçiler Ödemeyecek" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin çok ciddi biçimde derinleşen ekonomik krizin içinde olduğunu savundu.Kriz dönemlerinin, karar ve tercih anı olduğunu belirten Çerkezoğlu, bu dönemlerde işçiyi, emekliyi, kadını, genci, halkı koruyacak ve daha bölüşümcü, sosyal, adaletli politikalar uygulamanın mümkün olacağını vurguladı.Çerkezoğlu, asgari ücretin Türkiye'de sadece asgari ücretle çalışanların değil, kamu çalışanından emeklisine kadar, işsizlik ödeneklerinden pek çok sosyal hakka kadar her şeyin hesaplanmasında temel ölçüt olduğunun altını çizerek, "Asgari ücretin yükseltilmesi, tüm ücretleri, toplu sözleşmeli iş yerlerimiz de dahil olmak üzere otomatik arttırır. Asgari ücretin belirlenmesi süreci bize göre devletin toplumla yaptığı en büyük toplumsal sözleşmedir, en büyük toplu sözleşme sürecidir." dedi.Asgari ücretin on milyonların derdi olduğuna işaret eden Çerkezoğlu, şu değerlendirmede bulundu:"Asgari ücret, bu ülkede bir ortalama ücrettir. O nedenle sendikalaşmanın bu kadar düşük, toplu sözleşme kapsamının dar, bu kadar büyük bir asgari ücret kapsamının olduğu bir ülkede, asgari ücretin belirlenmesi süreci bizim için en büyük paylaşım mücadelesidir. Asgari ücret süreci, herhangi bir pazarlık süreci değildir. O nedenle de aralık ayında başlamış olan bu süreci DİSK olarak, krize karşı mücadelenin, ücretlerin arttırılması noktasında somut, güncel program ve politika olarak görüyoruz. Bu anlamda da raporumuzu açıkladık ve önümüzdeki perşembe komisyon, ikinci toplantısını yapacak. Perşembe gününden itibaren DİSK olarak örgütlü bulunduğumuz bütün her yerde, alanlarda, sokaklarda olacağız."Panelde, 26. Dönem CHP İlhan Cihaner ile Ordu Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Özgür Narin de sunum yaptı.Programa, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.