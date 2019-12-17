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Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?

Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu ülkelerden biri Yunanistan'da bu ücret aylık 4 bin 470 liraya (650 euro) yükseltildi. Bu rakamın 2 bin euro (12 bin lira) olduğu Lüksemburg ise Avrupa'da en fazla asgari ücret ödeyen ülke.

17.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:55Asgari ücret hangi ülkede ne kadar?
Türkiye'de asgari ücretin belirlenmesi için görüşmeler sürüyor. Milyonlarca işçinin gözü asgari ücrete gelecek zamda. Peki, ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Türkiye'deki asgari ücret Avrupa sıralamasında kaçıncı sırada?

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) 2019 yılı ikinci yarısına ait verilerine göre Avrupa'da aylık asgari ücretin en yüksek olduğu ülke Lüksemburg. Bu ülkede brüt asgari ücret 2 bin 71 Euro. İkinci sırada bin 656 Euro ile İrlanda var. Bu ülkeleri Hollanda (1636), Belçika (1594), Almanya (1557), İngiltere (1525) ve Fransa (1521) takip ediyor.
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Asgari Ücret, Lüksemburg, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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