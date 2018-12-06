Asgari Ücret Pazarlığı İçin Türk-İş Temsilcileri Arasında Bulunan Asgari Ücretlinin Sözleri Yürekleri Burktu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek.Toplantı öncesinde taraflar açıklamalarda bulundu. Türk-İş temsilcileri arasında bulunan asgari ücretli Gülden Görmez'in açıklamaları asgari ücretlinin halini gözler önüne serdi. Görmez asgari ücretle geçinemediklerini belirterek, "Bu parayla nefes alamıyoruz" dedi.

"HERKESİN UZLAŞTIĞI BİR RAKAM AÇIKLAYACAĞIMIZI UMUYORUM"

Toplantı öncesinde yapılan açıklamalarda ilk olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuştu. Selçuk şunları söyledi:

"2019 yılında da işçi ve işverenler başta olmak üzere daha güçlü bir ekonomik görünüme ulaşacağımıza inanıyorum. 2019'da en önemli önceliklerden biri istihdamı artırmak olacak. Asgari ücret önemli bir sosyal politika aracı. Demokratik ortamda hakları koruyan bir sonuç çıkacaktır. Asgari ücret halen net 1603 liradır. Vergi dilimi düşüşünü önledik. Komisyonumuzun bu ay tespit edeceği asgari ücret istihdama, yatırıma, rekabete tüm ülke ekonomisine yön verecek. Komisyon boyunca çalışanların ve devletimizin hassasiyetlerimizin gözetileceğine inanıyorum. Son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı bir rakamı açıklayacağımızı umuyorum."

"VERGİ NEDENİYLE EKSİLMEKTEDİR"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da yaptığı açıklamada, "AGİ dahil asgari ücret 1603 lira. Asgari ücretin yetersizliği bugün herkes tarafından ifade ediliyor. Asgari ücret belirlenirken işçinin geçim şartları dikkate alınmamaktadır. Asgari ücretli her ay artan enflasyona karşı eksik ücret almaktadır. Satın alma gücü insanların daha da gerilemektedir. Asgari ücretlinin net ücreti vergi nedeniyle eksilmektedir" dedi.

"OĞLUM OKULU BIRAKMAK ZORUNDA KALDI"

Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli olarak bulunan Yalavo Üniversitesi özel güvenlik görevlisi Gülden Görmez ise, "Yalavo Üniversitesi özel güvenlik görevlisiyim asgari ücretle çalışıyorum. İki oğlumla birlikte yaşıyorum. Oğlumun biri üniversite okuyor Balıkesir'de. Biri de yanımda. Okulu bıraktı o, lise 2'den terk etti. Oğluma hırka alamadım ben. Formasını aldım ama hırkasını alamamıştım. Onu da dedim bir ay sonra alırız. Çünkü biz kredi kartıyla geçiniyoruz. Geçinmeye çalışıyoruz daha doğrusu. Okul yönetimi prosedür gereği hırka yüzünden sürekli oğlumu uyardığı için o da gurur meselesi yaptı ve bir daha okula gitmedi. Bu enflasyon artışları bu zamlar sayesinde bizim aldığımız paranın hiçbir hükmü kalmadı." dedi.

"NEFES ALAMIYORSUNUZ BU MAAŞLA"

Görmez konuşmasının devamında, "Benim zaten kiram 850 lira. Aldığım maaş yemek ve yol ile birlikte 1903 lira. Yemek paramı ve yol paramı bu paradan ödüyorum. Bu paranın 850 lirası kiraya gidiyor. Kredi kartlarını kullanmak zorundayım. Çünkü bunun faturası var, gıdası var. Maaştan kirayı ve faturaları ödedikten sonra elinizde 300 lira gibi para kalıyor. Kullandığımız kredi kartını ödemek zorundayız. Oradan çekip bir diğerine yatırıyoruz. Mutfağa ne giriyor? Bakliyat, makarna, pirinç ve çorba. Onun dışında mutfağa girebilecek bişey olduğunu düşünmüyorum bu maaşla. Yani en azından bizlerin rahat yaşamasını kolaylaştıracak düzeye getirecek bir artış bekliyoruz. Çünkü bu şekilde gitmiyor, hayat yürümüyor. Nefes alamıyorsunuz bu maaşla. Bize nefes aldırabilecek daha insanca yaşamamızı sağlayacak düzeye gelmesini bekliyorum asgari ücretin." ifadelerini kullandı.



