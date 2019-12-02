Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için işçi temsilcisi Türk-İş, işveren temsilcisi TİSK ve hükümet temsilcisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tarafların açıklamalarıyla başladı. Toplantıda işçi temsilcisi Türk-İş ile işveren temsilcisi TİSK ilk fikir ayrılığını yaşadı. Asgari ücret zammı için ilk teklifi yapan Türk-İş'in "En az 2 bin 526 lira olması gerekir" teklifine işveren temsilcisi TİSK'in tavrı belli oldu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un toplantıda yaptığı açıklama, söz konusu teklife işveren temsilcisinin sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı.

"GEÇİM ÜCRETİ DEĞİL, ÇALIŞANLARA ÖDENEBİLECEK EN ALT RAKAM"

Geçtiğimiz hafta asgari ücret zammı için ilk teklifi hatırlanacağı gibi Türk-İş yapmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

Bugünkü toplantıda söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş'in teklifine atıfta bulunarak "Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyan olumsuz gelişmeler çalışanlara da yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Koç'un açıklamaları TİSK'in Türk-İş'in 2 bin 526 liralık asgari ücret teklifine sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hükümetimizce son 4 yıldır iş verenlere verilen asgari ücret desteği için teşekkür ederiz. Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyan olumsuz gelişmeler çalışanlara da yansıyacaktır. 1,5 milyona yakın genç işsizimiz var. Belirlenecek yeni asgari ücret İkinci Yeni Ekonomik Programda yer alan işsizlik hedefine ulaşmak için önemlidir. Asgari ücretin siyasi polemiklere konu edilmemesini temenni ediyoruz. Asgari ücret desteğinin 200 TL olarak devam etmesini, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz"