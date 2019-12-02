Haberler » Güncel » Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı - Haber

Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı

Asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcisi Türk-İş ile işveren temsilcisi TİSK, ilk fikir ayrılığını yaşadı. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un "Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir" açıklaması, TİSK'in Türk-İş'in 2 bin 526 liralık asgari ücret teklifine sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı.

02.12.2019 15:12 | Son Güncelleme: 02.12.2019 15:49

Haberler.com/Mesut ŞAHİN

2020 yılında geçerli olacak asgari ücret zammı için işçi temsilcisi Türk-İş, işveren temsilcisi TİSK ve hükümet temsilcisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı tarafların açıklamalarıyla başladı. Toplantıda işçi temsilcisi Türk-İş ile işveren temsilcisi TİSK ilk fikir ayrılığını yaşadı. Asgari ücret zammı için ilk teklifi yapan Türk-İş'in "En az 2 bin 526 lira olması gerekir" teklifine işveren temsilcisi TİSK'in tavrı belli oldu. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç'un toplantıda yaptığı açıklama, söz konusu teklife işveren temsilcisinin sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı.

"GEÇİM ÜCRETİ DEĞİL, ÇALIŞANLARA ÖDENEBİLECEK EN ALT RAKAM"

Geçtiğimiz hafta asgari ücret zammı için ilk teklifi hatırlanacağı gibi Türk-İş yapmıştı. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" demişti.

Bugünkü toplantıda söz alan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş'in teklifine atıfta bulunarak "Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyan olumsuz gelişmeler çalışanlara da yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Koç'un açıklamaları TİSK'in Türk-İş'in 2 bin 526 liralık asgari ücret teklifine sıcak bakmadığı şeklinde yorumlandı.

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantıda yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretin çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Hükümetimizce son 4 yıldır iş verenlere verilen asgari ücret desteği için teşekkür ederiz. Asgari ücret geçim ücretini değil çalışanlara ödenebilecek en alt rakamı gösterir. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyan olumsuz gelişmeler çalışanlara da yansıyacaktır. 1,5 milyona yakın genç işsizimiz var. Belirlenecek yeni asgari ücret İkinci Yeni Ekonomik Programda yer alan işsizlik hedefine ulaşmak için önemlidir. Asgari ücretin siyasi polemiklere konu edilmemesini temenni ediyoruz. Asgari ücret desteğinin 200 TL olarak devam etmesini, sosyal yardımların istihdamı destekleyecek şekilde yeniden değerlendirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz"

Son dakika: Asgari ücret zammı için komisyon toplandı! İşte tarafların ilk açıklamalarıSon dakika: Asgari ücret zammı için komisyon toplandı! İşte tarafların ilk açıklamaları

Asgari ücret pazarlıklarında işçi ve işveren temsilcileri ilk fikir ayrılığını yaşadı

Asgari Ücret, Türk İş, İşçi, Ekonomi, Güncel


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09 Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3 - Haber
17:08 Eşi tarafından öldürülen kadının son anları kamerada - Haber
17:08 Erciyes Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Haber
17:08 Öğretmenin şikayet ettiği okul müdürüne idari ve adli soruşturma - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti - Haber
17:03 Genç sporcular gözyaşları arasında toprağa verildi - Haber
16:53 Avrupa'da hangi ülke ne kadar asgari ücret veriyor? - Haber
16:52 Cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'ın nefes almakta zorlandığı ortaya çıktı - Haber
16:36 Kadın öğretmenden beş erkek öğrencisine cinsel istismar - Haber
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haber
17:05 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, filtre takılmasını erteleyen düzenlemeyi reddetti
15:45 Eski kocası tarafından satırla öldürülen kadının çantasından çıkan mektup yürek burktu
12:20 Mesaide sosyal medyaya girmek kovulma sebebi sayıldı
09:55 Dünyanın farklı ülkelerinden nadir bulunan tavukları getirdi, şimdi bütün dünyaya satıyor
21:22 Ekmekte pes dedirten skandal! 17 lira ucuz diye yemlik buğday kullanılıyor
2.12.2019 17:16:52