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Asgari ücret rakamına muhalefet partilerinden ilk tepki: Kabul edilemez

Muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti 2 bin 324 olarak belirlenen asgari ücrete tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Açlık sınırı 2 Bin 578 lira olduğu bir ülkede 2 Bin 324 liralık asgari ücret kabul edilemez" dedi.

26.12.2019 18:52 | Son Güncelleme: 26.12.2019 19:13

Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net ise 2 bin 324 TL oldu. Fakat sendikaları temsil eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, asgari ücret zammını yetersiz bularak toplantıyı terketti. Belirenen asgari ücrete muhalefet partileri CHP ve İYİ Parti de tepki gösterdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Açlık sınırı 2 Bin 578 lira olduğu bir ülkede 2 Bin 324 liralık asgari ücret kabul edilemez" dedi.

Belirlenen asgari ücrete Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti milletvekillerinin tepkileri ise şöyle oldu:

"KABUL EDİLEMEZ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba2 Bin 324 liralık asgari ücretle ilgili, " Açlık sınırı 2 Bin 578 lira olduğu bir ülkede 2 Bin 324 liralık asgari ücret kabul edilemez. Yapılan işçiye sadaka verip açlığamahkum etmektir. Asgari ücrette Avrupa'daki en kötü 4. Ülke olmaya devam ediyoruz." dedi.

"BABAYİĞİT ARIYORUZ"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu da, "Asgari ücrete makul bir zam yapamayacak kadar bütçe açığınız var; asgari ücrete vergi indirimi yapamayacak kadar gelire ihtiyacınız var. Fakat Kanal İstanbul'u yapacak kadar çok paranız var! Hükûmet adına bu çelişkiyi milletimize izah edebilecek bir babayiğit arıyoruz" tepkisini gösterdi.

"NASIL HAYIRLI OLSUN DİYELİM"

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ise, "Yeni asgari ücret 2.324 lira olarak açıklandı. Sarayın günlük gideri yaklaşık 3 milyon, dört kişilik ailenin aylık açlık sınırı 2.067, yoksulluk sınırı ise 6.733 lirayken nasıl hayırlı olsun diyelim ki?" dedi.

İŞÇİ TEMSİLCİSİ SALONU TERK ETTİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkan karar doğrultusunda, yeni yılda asgari ücret brüt 2.943 lira net 2.324 lira olarak belirlendi. Belirlenen rakama itiraz eden Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, "İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz. Bu rakama bir işçi değil 30 gün, 10 gün bile geçinemez" diyerek asgari ücretin açıklandığı basın toplantısını terk etti.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Asgari Ücret, İYİ Parti, Ekonomi


Ekonomi

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