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Asgari ücret teklifini 3 konfederasyon belirleyecek

İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş asgari ücret heyetini kabul etti.

29.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:33Asgari ücret teklifini 3 konfederasyon belirleyecek
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş asgari ücret heyetini kabul etti. Genel merkezde gerçekleşen toplantıda konuşan Arslan,3 konfederasyonun birlikte hareket etmesinin daha güçlü işbirlikleri ortaya koyacağını belirtti.

2020 yılında uygulanacak olan asgari ücret zammı teklifi için HAK-İŞ, Türk-İş ve DİSK birlikte karar verecek. 3 konfederasyon asgari ücret teklifi için görüşmelere başladı. Bu kapsamda HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, Türk-İş asgari ücret heyetini kabul etti.

Türk-İş ve HAK-İŞ'in birçok alanda ortak çalışmalarının olduğunu belirten HAK-İŞ Başkanı Mahmut Arslan, "Bu iradeyi önemsiyor ve destekliyoruz. Bu alandan başlayarak daha güçlü iş birliğini gerçekleştirmiş oluruz. Asgari ücret konusu başlı başına iş birliği yapmamız için önemli bir husus. Toplam çalışanlarımızın yüzde 45'i asgari ücretle çalışıyor. Memurların neredeyse iki katı çalışanın toplu sözleşmesini kapsıyor asgari ücret" dedi.

Asgari ücretin gelişmiş ülkelere göre 'de farklı bir anlam ifade ettiğini belirten Arslan, "Türkiye'deki asgari ücret yaşam ücreti anlamına geliyor. Asgari ücretin tespitinde bu birlikteliği son derece önemli buluyoruz. Bu gücü birleştirmenin işçilerin temsili noktasında önemli buluyorum. Ortak bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanırsa bunun açıklanmasını daha doğru buluyorum. Bizim amacımız sonuç almaktır. Türkiye çalışma hayatının zor bir süreçten geçtiği dönemde bu işbirliğini son derece önemli buluyorum. - ANKARA

Mahmut Arslan, Asgari Ücret, Türkiye, Türk İş, Güncel

Kaynak: İHA

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