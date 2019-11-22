Son dakika: 2020 yılı için ilk asgari ücret toplantısı 2 Aralık'ta yapılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 2 Aralık Pazartesi günü gerçekleştireceğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET İÇİN TOPLANACAKLAR

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirecek. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

İŞÇİ VE İŞVEREN MASAYA OTURACAK

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

2019 yılında asgari ücret brüt 2 bin 558,40 TL, net: 2 bin 020,90 TL seviyesinde.

YIL YIL ASGARİ ÜCRET...

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL , Brüt: 488.70 TL

2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL , Brüt: 531 TL

2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL , Brüt: 562.50 TL

2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL , Brüt: 608.40 TL

2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL , Brüt: 666 TL

2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL , Brüt: 729 TL

2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL , Brüt: 796.50 TL

2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL , Brüt: 886.50 TL

2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL , Brüt: 978.60 TL

2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL , Brüt: 1,071 TL

2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL, Brüt: 1,201.50 TL

2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL, Brüt: 1,647 TL

2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL , Brüt: 1,777.50 TL

2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL , Brüt: 2,029 TL