Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci kez toplandı (2)

TOPLANTI 1 SAAT 40 DAKİKA SÜRDÜ

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2'nci toplantısı yaklaşık bir saat 40 dakika sürdü. Toplantı sonrası açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, toplantıda genel olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu'nda (TÜİK) gelen raporları dinlediklerini söyledi. Önder, "Küresel ekonomi nereye gidiyor', 'Türkiye ekonomisi nasıl', 'istihdamı ilgilendiren veriler ve rakamlar nasıl' diye, üç kurumdan bunları dinledik. Bizden en düşük memur maaşı istenmişti, onu açıkladık. Bekar ve çocuksuz bir memurun maaşı 3 bin 247 olarak söyledik" dedi.

'TÜİK ASGARİ ÜCRET RAKAMINI AÇIKLAMIYOR'

Önder, TÜİK'in normalde bir kişinin ne kadar gıdaya harcama yapmasıyla ilgili bir araştırma yaptığını söyleyerek, "TİSK, TÜİK'in gıdadan kaynaklı böyle bir açıklama yapmamasını istedi. Türk-İş geçen yılki hesabın yapılmasını talep etti. Bu sefer TÜİK, sadece ekonomik verilere ve istihdama ilişkin verilere göre bir açıklama yaptı ama bir asgari ücret rakamı açıklamıyor. Önümüzdeki hafta TÜİK'i dinleyeceğiz. Bizim komisyon 15 kişiden oluşuyor. Bizde bakanlık olarak burada dinliyoruz" diye konuştu.

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise, TÜİK'in verilerini dikkate alacaklarını söyleyerek, "Her ne kadar TİSK itiraz ediyor olsa da, elimizde başka veri olmadığına göre bu verileri değerlendireceğiz. Yarından itibaren diğer federasyonlarla da görüşeceğiz. Bize gelen raporları onlara da göndereceğiz. TÜİK rakamlarını haftaya kesinlikle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.