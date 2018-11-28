28 Kasım 2018, 11:07
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Asgari Ücret İçin Kritik Toplantının Tarihi Belli Oldu

Milyonlarca asgari ücretlinin merakla beklediği zam için kritik tarih belli oldu. 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını 6 Aralık'ta yapacak.

4 TOPLANTI YAPILMASI BEKLENİYOR

Komisyonun en az 4 toplantı yaparak ay sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması bekleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet 5'şer üye ile temsil ediliyor. Komisyon, kararlarını oy çokluğu ile alıyor. Komisyonda işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor. Bu yıl TÜRK-İŞ temsilcileri arasında ilk defa bir asgari ücretli işçi de yar alacak.

2 BİN LİRA ÇAĞRISI

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, enflasyonun hızlı artması dolayısıyla DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte, yıl sonu beklenmeden asgari ücretin 2 bin liraya çıkartılması konusunda işverenlere Eylül ayında çağrıda bulunmuştu

Aralık
28 Kasım 2018 Çarşamba 11:07