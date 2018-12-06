Asgari Ücret Tespit Komisyonu Bugün Toplanıyor...bu Yıl Komisyona İlk Kez Bir İşçi de Katılıyor

06 Aralık 2018 Perşembe 11:05



06 Aralık 2018 Perşembe 11:05

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor...Bu yıl komisyona ilk kez bir işçi de katılıyorTÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: "Enflasyon kırmızı çizgimiz"ANKARA - Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün toplanıyor. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "3-5 demenin bir anlamı yok. Uygulanabilir rakamlar söylemek lazım" dedi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını bugün yapacak. Komisyon, çalışmasını ay sonuna kadar tamamlayarak yeni asgari ücreti belirleyecek. Yeni asgari ücretin ne olacağı, ne kadar artış yapılacağı işçi, işveren başta olmak üzere milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor.Saat 11: 00'de başlayacak komisyon öncesi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda açıklama yapan Atalay, "3-5 demenin bir anlamı yok. Uygulanabilir rakamlar söylemek lazım. CHP'nin bir rakamı var makul bir rakam. Kamuoyunda 2 bin TL algısı oturdu. Görelim bakalım ne rakam getirecekler. Bizim kırmızı çizgimiz enflasyon, onu görmek lazım. TÜİK yoksulluk rakamını açıklayıp getirecek. Refah payı gelecek" şeklinde konuştu.Atalay, Denizli ve Antalya'nınn örgütlenmede en kötü iki il olduğunu dile getirdi. Ayrıca Atalay heyetin komisyona giderken sıcak simit götüreceğini aktardı."Nefes aldıracak bir artış bekliyoruz"Bu yıl komisyona ilk kez bir işçi de katılıyor. Gülten Görmez, Yalova Üniversitesi'nde görevlisi olarak asgari ücretle çalışıyor. İki oğlu olduğunu belirten Görmez, bir oğlunun üniversiteye gittiğini, diğerinin ise liseyi bıraktığını anlatarak, oğluna okul forması alamadığını, oğlunun okul yönetimi uyarılarından dolayı gurur yapıp liseyi bıraktığını söyledi. Görmez, "850 TL kira ödüyorum, kredi kartlarıyla geçiniyorum. Faturalardan geriye yaklaşık 300 TL kalıyor, o para da mutfağa gidiyor. Bizlerin rahat yaşamasını sağlayacak, nefes aldırabilecek bir artış bekliyoruz. 2 bin TL üzeri bekliyoruz" ifadelerinde bulundu.