Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplandı (4)

06 Aralık 2018 Perşembe 14:29



06 Aralık 2018 Perşembe 14:29

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, "Asgari ücrette yapılacak artış oranı belirlenirken ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, hedef yatırımlılık, verimlilik, işsizlik ve özellikle son aylarda kayda değer şekilde yol aldığımız enflasyonla mücadele hedefleri de dikkate alınmalı." dedi.Koç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Reşat Moralı Salonu'nda düzenlenen Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bu yılki ilk toplantısında, işveren heyetine başkanlık etti.İşverenler olarak hedeflerinin hızla değişen ve gelişen dünyada, Türkiye'nin değişime ayak uydurmasını ve küresel yarışta verimliliğini arttırıp rekabet gücünün korunmasını sağlamak olduğunu belirten Koç, "2019 yılı için belirlenecek asgari ücret de bu hedefin bir parçasıdır. Dünyada ve ülkemizde zaman zaman yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen hükümetimiz tarafından istihdamın ve üretimin arttırılması için verilen destek ve teşvikler bu hedefimize ulaşmak adına yolumuzu açmıştır." ifadelerini kullandı.Koç, son üç yıldır işverenlere verilen asgari ücret desteği için hükümete teşekkür ederek, şöyle konuştu:"Bu desteğin 2019 yılında da artarak devam etmesini istiyoruz. Önemle belirtmek isterim ki asgari ücret, çalışanların geçim ücretini değil, çalışanlara ödenebilecek en alt limiti ifade eden bir göstergedir. Bu doğrultuda belirlenecek ücrette ülkenin ekonomik durumu ve işletmelere olan etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalıdır ki işletmelere yansıyacak olumsuz etkiler çalışanlarımızı da aynı yönde etkileyecektir. Hatta yalnızca mevcut çalışanları değil, yanı zamanda iş bekleyen işsizlerimiz ve yeni yatırımcıları da etkileyecektir.""Desteğin önümüzdeki yıl da arttırılarak devam ettirilmesini bekliyoruz""Asgari ücrette yapılacak artış oranı belirlenirken ülkenin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, hedef yatırımlılık, verimlilik, işsizlik ve özellikle son aylarda kayda değer şekilde yol aldığımız enflasyonla mücadele hedefleri de dikkate alınmalıdır." diyen Koç, şöyle devam etti:"Çünkü, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam zincirlerinden herhangi birinde yaşanacak bir aksaklık, ülkemiz adına tüm dengeleri sarsacaktır. Öte yandan, istihdam maliyetlerinin yüksekliği rekabet gücümüzü olumsuz etkileyeceği gibi yeni istihdam olanaklarının da oluşmasında güçlük yaratacaktır. Bu çerçevede işletmelerimizde çalışanların verimliliğini de ülkemizin rekabetçiliği açısından ciddi bir şekilde ele almamız gerektiğine inanıyoruz."Koç, 2016 yılında asgari ücrette yapılan yüzde 37 oranındaki artışın, son üç yıldaki kümülatif etkisinin yüzde 69 düzeyinde olduğunu değerlendirerek, şunları kaydetti:"Enflasyonun yüzde 40 oranı üzerinde asgari ücrete zam yapılmıştır. 1 Ekim 2018 itibarıyla ödemesi durdurulan asgari ücret desteği nedeniyle işveren için asgari ücretin maliyeti zaten yüzde 5 artmış durumdadır. Diğer bir deyişle asgari ücrette değişiklik olmamasına rağmen ekim ayından itibaren kesilen destekle asgari ücretin işverene maliyeti yükselmiştir. Bu nedenle artış gösterecek asgari ücret karşısında verilecek destek oranında da bir artışa gidilmesi çok önemlidir. Söz konusu desteğin önümüzdeki yıl da arttırılarak devam ettirilmesini bekliyoruz.""İşsizlik sigortası işveren payı 2019'da alınmasın"Çalışma barışının güçlü ekonominin en önemli belirleyicilerinden olduğunu dile getiren Koç, "Bizler için çalışma hayatındaki uyum siyaset üstüdür. Bu anlamda asgari ücretin siyasi polemiklere malzeme edilmemesini temenni ediyoruz." şeklinde konuştu. Koç, işveren tarafının taleplerini şöyle sıraladı:"İşverenler olarak asgari ücret görüşmelerinde hedef yatırımlar, rekabet gücü, verimlilik, işsizlik ve en önemlisi enflasyonla mücadele hedeflerinin dikkate alınmasını, asgari ücret desteğinin arttırılarak devam ettirilmesini, geçtiğimiz yıl da beyan ettiğimiz yüzde 2 olan işsizlik sigortası işveren payının 2019 yılı için alınmamasını, SGK işveren desteğinin yüzde 5'ten yüzde 6'ya çıkartılmasını, toplu iş sözleşmesi imzalanan iş yerlerinde bunun yüzde 7 olarak uygulanmasını, ücretlerde vergi dilimleri ve kesinti oranlarının tekrar gözden geçirilmesini bekliyor ve talep ediyoruz."Koç, hükümet ile sosyal taraflar arasındaki uyumun çalışma barışının sağlanmasındaki en temel etkenlerden biri olduğunu da sözlerine ekledi.(Bitti)