Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu, milyonların maaş zammı için ikinci kez toplandı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türk-İş'te toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

TÜRK-İŞ: BİZ AYNI NOKTADAYIZ

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ev sahibi olarak komisyon üyelerine hitaben selamlama konuşması yaptı. Asgari ücret sürecini bu yıl Hak-İş ve DİSK ile yürüttüklerini belirten Atalay, bugünkü toplantının ardından iki konfederasyonu bilgilendireceklerini söyledi. Bir kişinin 2 bin 578 lira olan yaşam maliyetinin altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Atalay, şöyle konuştu:

"Biz aynı noktadayız. DİSK'in talep ettiği rakam başka. Hak-İş, 'Ortak bir rakam olursa katkı sağlarız' diyor. Bu aşamada süreci görmemiz lazım. Komisyon çalışma yapacak, inşallah çalışanlar lehine güzel bir toplantı olur, güzel bir rakam açıklanırsa biz de mutlu oluruz."

"KOMİSYON, VERİ VE RAPORLARI DİNLEYECEK"

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunu belirterek komisyonun çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumuna göre yeni asgari ücreti belirlemeye çalıştığını vurguladı.

İlk toplantıda Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve TÜİK'ten belirli konulardaki veri ve raporları komisyona sunmasını istediklerini dile getiren Önder, "Bugün, kamu kurum temsilcilerinin sunum yapmasını bekliyoruz. Komisyon, bu veri ve raporları dinleyecek." dedi.

BASINA KAPALI OLARAK DEVAM ETTİ

Konuşmaların ardından toplantıya basına kapalı olarak devam edildi. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde süreç, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 2 Aralık'taki ilk toplantıyla başlamıştı.

TOPLAM 4 TOPLANTI YAPILACAK

Asgari ücret zammı için komisyon toplamda 4 ayrı toplantı yapacak. 2 Aralık'ta hükümet temsilcisi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantının ardından komisyon, bugün işçi temsilcisi olan Türk-İş'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen ikinci toplantıyı gerçekleştirdi. Üçüncü toplantı 17 Aralık'ta işveren temsilcisi TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak. Son toplantı ise yine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 26,05 oranında zam yapılmış, 417 lira artan ücret, net 2 bin 20 lira olmuştu.