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Asgari ücret tespiti için ilk toplantı 2 Aralık'ta

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 Aralık'ta toplanacak.

22.11.2019 14:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:08Asgari ücret tespiti için ilk toplantı 2 Aralık'ta
, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2020'den geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 2 'ta toplanacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz ilk toplantısını 2 Aralık'ta gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.
Bu kapsamda komisyonun ilk toplantısı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.
İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak.
Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Aralık, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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