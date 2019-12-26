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Asgari ücret yüzde 15 arttı; son 1 senede fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?

Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı için asgari ücreti belirledi. Brüt asgari ücret yüzde 15,03 zamlanarak 2 bin 943 TL oldu. Net asgari ücret ise 2 bin 324 liraya yükseldi. Peki, asgari ücrete yüzde 15,03 zam gelirken son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?

26.12.2019 17:42 | Son Güncelleme: 26.12.2019 17:42 Asgari ücret yüzde 15 arttı; son 1 senede fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?

Asgari Ücret Komisyonu 2020 yılı için asgari ücreti belirledi. Brüt asgari ücret yüzde 15,03 zamlanarak 2 bin 943 TL oldu. Net asgari ücret 2 bin 324 liraya yükseldi. Peki, asgari ücrete yüzde 15,03 zam gelirken son 1 yılda fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler neler?


Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) her açık açıkladığı tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Kasım 2018 ve Kasım 2018 verileri karşılaştırıldığında fiyatı en çok artan ve düşen ürün ile hizmetler ortaya çıkıyor. Buna göre son bir senede fiyatı en çok artan ürün yüzde 179,4 ile sarımsak oldu. Kasım 2018'de 13,5 TL olan sarımsak fiyatı Kasım 2019'da 37,8 TL'ye kadar çıktı. Bu da sarımsak fiyatının son bir senede neredeyse üçe katlandığını gösteriyor.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Asgari Ücret, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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