Asgari ücret zammına ilişkin bir yorum da Davutoğlu'nun partisinden geldi

Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı Gelecek Partisi'nin Politika İzleme Kurulu (PİK) Üyesi Serkan Özcan, dün açıklanan asgari ücret zammıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda partinin ekonomiden sorumlu üyesi de olan Özcan, "Açıklanan zam oranı insanlık onuruna aykırı, insana yaraşmayan bir rakamdır. Bu artışın ülkedeki çalışanların yaşam kalitesini, çalışan verimliliği açısından da önemli olduğunu fakat bu zam oranlarıyla iş verimliliğini artırmayacağı da açıktır" dedi.

İşte Özcan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Gelecek Partisi'nin programında ekonomide ve parti programının tüm ilgili paraflarında tavrımızı insanlık onurundan yana koyduk. Gelecek Partisi'nin en temel ilkesi insanı önceleyen bir anlayıştır.Gelecek Partisi tüm politikalarında İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde yer bulan insan onurunu öncelemektedir. Siyaset insan onurunu zedeleyen her politikanın karşısında tavır almalıdır. Kasım ayında Türk – İş'in açıkladığı açlık sınırı 2183 TL, yoksulluk sınırı ise 6850 TL olmuştur. Bugün açıklanan zam oranı insanlık onuruna aykırı, insana yaraşmayan bir rakamdır.

"PAYLAŞILAN VERİLERE GÜVEN YOKTUR"

Bu artışın ülkedeki çalışanların yaşam kalitesini, çalışan verimliliği açısından da önemli olduğunu fakat bu zam oranlarıyla iş verimliliğini artırmayacağı da açıktır. Sağlıklı, sürdürülebilir bir büyümenin temel unsurlarından birisi de çalışanlar için yeterli koşulların sağlanabilmesidir. Programımız insan onurun öncelemektedir ve hiçbir politika İnsandan ve insan onurundan önemli değildir. Ayrıca Hükumet tarafından açıklanan %12 oranındaki enflasyon oranı da gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten hükumet tarafından paylaşılan bu verilere toplum nezdinde de güven yoktur.

"ENFLASYONUN GERÇEKTE NE OLDUĞUNU BİLEMİYORUZ"

Kaldı ki iktidar partisi her icraatini kapalı kapılar arkasında ve şeffaflıktan uzak yürüttüğü için enflasyon oranının gerçekte ne olduğunu bilemiyoruz. Bugün yapılan ve %15 olan asgari ücret zam oranını, sanki enflasyon oranının üzerindeymiş gibi yansıtmaları tamamen bir algı oyunudur."