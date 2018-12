Asgari Ücretin Tespiti İçin İkinci Toplantı

13 Aralık 2018 Perşembe 12:31



13 Aralık 2018 Perşembe 12:31

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı yapıldı. Toplantıda hükümeti temsil eden Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz" dedi.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için ilk toplantısını geçtiğimiz hafta Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında yapmıştı. Komisyon ikinci toplantısını bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ev sahipliğinde Genel Sekreter Akansel Koç'un katılımı ile gerçekleştirdi. Toplantıda hükümet tarafını Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, işçi tarafını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve beraberindeki heyetler temsil etti. Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Çalışma Genel Müdürü Önder, ikinci ve üçüncü toplantıların sosyal taraflarda yapıldığını anımsatarak, bu yıl ilk olarak TİSK'te gerçekleştirdiklerini belirtti. Toplantıda tarafların dinlenileceğini aktaran Önder, " Hükümet tarafı olarak Ticaret Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığından içinde bulunduğumuz yılda meydana gelen ekonomik ve sosyal gelişmeler ve önümüzdeki yıl hedeflerinize ilişkin sunum dinleyeceğiz. TÜİK 'in de böyle bir çalışması var ama bugüne yetiştirememişler, gelecek hafta yapacağımız TÜRK-İŞ sahipliğindeki toplantıda o raporun sunumunu da alacağız" şeklinde konuştu. Asgari Ücret Komisyonunun bağımsız bir komisyon olduğunun altını çizen Önder, toplantının geri kalan kısmının kanun gereği gizli gerçekleştirileceğini ifade ederek, "Bu ayın sonuna kadar gerekli bütün çalışmaları yapıp, elimizden gelen her şeyi yapıp, hiçbir şeyi gözden kaçırmadan iyi bir asgari ücret rakamı sunmayı umuyoruz. Biliyorsunuz bu seferki toplantımızda ilk defa işçi tarafımızdan da kadın bir üyemiz var. Bundan da hemcinsim olarak mutluluk duyuyorum. Arkadaşımızı da tekrar dinleyeceğiz. Çıkacak sonucun tüm ülkemize, ekonomimize, asgari ücretlilerimize ve tüm çalışanlarımıza hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. Toplantı basına kapalı devam etti.(İHA)