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Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 lira. Asgari ücret teklifinde yaşam maliyetinin altında hiçbir şeyi konuşmayız" dedi.

28.11.2019 12:49 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:52

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2 bin 578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. CHP heyetinin Türk-İş'i ziyareti sırasında konuşan Atalay, nihai rakamı Hak-İş ve DİSK ile görüştükten sonra belirleyeceklerini vurguladı.

İLK TOPLANTI 2 ARALIK'TA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan asgari ücret tespit komisyonu, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında gerçekleştirecek. Taraflar, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücretin yeniden tespiti için bir araya gelecek.

SON TOPLANTI YİNE BAKANLIKTA

İlk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine bakanlıkta yapacak.

Asgari ücrette ilk teklif Türk-İş'ten: 2 bin 578 liranın altında hiçbir şeyi konuşamayız

Ergün Atalay, Asgari Ücret, Türk İş, Ekonomi, Güncel


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