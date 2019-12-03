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Aşgın; "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Afet Evlerini ziyaret etti.

03.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 18:01Aşgın;
Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Afet Evlerini ziyaret etti.

Mahalle ziyaretlerini sürdüren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Afet Evleri'nde bir araya geldiği vatandaşlarla hem sohbet etti hem de taleplerini dinledi.

'da hizmet gitmeyen bölge bırakmayacaklarını belirten Başkan Aşgın, "Şehrimizin her noktasına hizmet götürmek için çaba sarf ediyoruz. Göreve geldiğimizde hiçbir mahalleyi diğerinden ayırmayacağımıza söz verdik. Bu zamana kadar da bunu başardık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz. Çorum'un en uzak yerlerinden birinde Afet Evleri diye bilinen yere geldik. Burası geçmiş yıllarda Eskiköy'de meydana gelen heyelanın ardından devlet tarafından yaptırılan bir yer. Muhtarımız Hasan Kızıltepe bu bölgede de bazı eksikliklerin olduğunu bizlere bildirdi. Bizde buraya gelerek hemşehrilerimizin sorunlarını yerinde görmek istedik. Vatandaşlarımızın talep ettikleri konularda gerekli çalışmaları yapacağız. İmkanlarımız doğrultusunda da ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışacağız" dedi.

Aşgın'a ziyarette AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri eşlik etti. - ÇORUM

Bahçelievler Mahallesi, Halil İbrahim Aşgın, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

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