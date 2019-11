ASHİB, Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB), Venezuela ve Kolombiya üzerinden Güney Amerika pazarına hızlı giriş yaptı.Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ihracat ana planı kapsamındaki Güney Amerika pazarına girmek amacıyla Venezuela ve Kolombiya'ya çıkarma yapan ve Venezula Devlet Başkanı Nicolas Maduro başta olmak üzere önemli isimlerle bir araya gelen ASHİB sektörel gıda ticaret heyeti, 200'ü aşkın firmayla ihracat anlaşmaları imzaladı.ASHİB Başkanı Ali Can Yamanyılmaz'ın öncülüğünde 11 firmadan 18 ihracatçının katılımıyla oluşturulan sektörel gıda ticaret heyeti, birçok üst düzey görüşme yaptı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Ali Can Yamanyılmaz, geçen yıl 2,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Türkiye su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün ana pazarının Irak ve Orta Doğu ülkeleri olduğunu belirterek, bu bölgede yaşanan istikrarsızlıklar ve iç karışıklıklar nedeniyle yeni pazarlara açılmanın zorunlu hale geldiğini vurguladı."5 yılda 2 milyar dolarlık ihracat hedefi koyduk"Yamanyılmaz, "ASHİB olarak Orta Doğu pazarına alternatif oluşturmak üzere Afrika ve Amerika kıtasını hedefliyoruz. Latin Amerika ülkelerine ihracatta gelecek 5 yılda 2 milyar dolarlık hedef koyduk. Bu hedefe ulaşma konusunda devletimizin yol açıcı desteklerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Venezuela ve Kolombiya'da görev yapan Türk büyükelçiler ile diplomatların ASHİB heyetinin başarılı görüşmeler yapması için büyük gayret gösterdiğini aktaran Yamanyılmaz, şunları kaydetti:"Venezuela'da bakan ve müsteşar düzeyindeki temaslarımızın ardından Türkiye dostu ve Türk televizyon dizilerinin hayranı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bizleri kabul etti. Çok samimi ve sıcak bir karşılama yaptı. Kabinedeki bakanların tamamına yakını bu görüşmede hazır bulundu. Bir saati aşkın toplantıda Türkiye ile karşılıklı ticareti konuştuk. Özellikle sanayi ve tarım ürünleri ortak komiteleri kurup teknik destek sağlanması konusunda talepleri oldu. Maduro'nun desteği bizleri çok mutlu etti.""Venezuela ve Kolombiya'yı sıçrama tahtası olarak görüyoruz"Ali Can Yamanyılmaz, Venezuela'nın Karakas ve Kolombiya'nın Bogota kentlerinde 200'ü aşkın toptan gıda ithalatı yapan firmadan bine yakın iş insanı ile görüşmeler yaptıklarını, Margarite ve Miranda bölgelerinde su ürünleri tesislerini gezdiklerini bildirdi.Venezuela ve Kolombiya'yı, Güney Amerika'ya ihracat açılımında sıçrama tahtası olarak gördüklerini belirten Yamanyılmaz, "Venezuela'ya Türkiye olarak 120 milyon dolar civarında bir ihracatımız var. Bunun 72 milyon dolarını gıda ürünlerini oluşturuyor. Hem Venezuela hem de Kolombiya'da yaptığımız görüşmelerimiz çok verimli geçti. Ziyaret ettiğimiz iki ülkeyle ivedilikle serbest ticaret anlaşmalarının yapılmasını bekliyoruz. Bu sağlanırsa daha rekabetçi fiyatlar verebiliriz ve bu pazarlarda çok daha etkili olabiliriz." ifadelerini kullandı.