Ashley Cole'ün evi soyuldu! Hırsızlar, sandalyeye bağlayıp kaçtılar

Premier Lig'de uzun yıllar Arsenal ve Chelsea forması giyen eski yıldız oyuncu Ashley Cole soyguncuların saldırısına uğradı. Futbolu geçtiğimiz yıl bırakan 39 yaşındaki İngiliz oyuncunun villasına giren silahlı soyguncular o sırada evde bulunan Cole ve ailesine korku dolu anlar yaşattı.

SANDALYEYE BAĞLAYIP TEHDİT ETTİLER

Chelsea'nin genç takım antrenörlüğü görevini yürüten Cole'un evine arka kapıyı aşarak giren yüzü maskeli ve kamuflajlı soyguncular yıldız ismi sandalyeye bağlayıp tehdit etti. Evdeki değerli ziynet eşyaları çalan silahlı soyguncular Surrey bölgesindeki villadan hızlıca kaçarak uzaklaştı.

COLE'E ZARAR VERMEDİLER

Olayın görgü tanıklarından biri İngiliz medyasından The Sun'a şu ifadeleri kullandı: "Korkunç bir tecrübeydi. Soyguncuların sesi çok profesyonel ve ne yaptıklarını biliyor gibiydi. İlk önce direkt olarak Ashley'i hedef aldılar.

Soygunda Cole'un zarar görmediği ancak çok sarsıldığı belirtilirken polisin saldırganlarla ilgili soruşturmasının devam ettiği aktarıldı.

İngiliz yıldız 2010 yılının Eylül ayında yine aynı evde soyguncuların hedefinde kalmıştı.

(Sözcü)