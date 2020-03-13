Aşı çalışmalarında doğru sonuç çıkması zaman alır
Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Turan, "Daha önceki SARS aşısını hayvan testleri aşamasında bırakmıştık. Şimdi aynı platformda devam ediyoruz.
13.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 13.03.2020 05:06
Sanofi Pasteur Türkiye ve Avrasya Bölge Başkanı Turan, "Daha önceki SARS aşısını hayvan testleri aşamasında bırakmıştık. Şimdi aynı platformda devam ediyoruz. İşe yarayıp yaramadığı 6 ayda anlaşılır, tamamlanması ise iki yılı bulabilir" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Sanofi Pasteur, Avrasya, Türkiye, Ekonomi
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