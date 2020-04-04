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Kendini laboratuvarda karantinaya alan Profesör: Virüs, 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptı

Koronavirüs salgını için uzmanlar tarafından yapılan aşı çalışmaları devam ediyor. Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Sağlık Bakanlığı'nın onayı dahilinde yaptığı tedavi ve aşı araştırmalarında, virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasının gözlemlendiği ortaya çıktı.

04.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:23

Koronavirüs aşısı ve tedavisi üzerine yoğunlaşan Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu Hematoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, ''Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız." dedi.

''45 GÜN KARANTİNAYA GİRİYORUZ''

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaştı. Ovalı dün attığı tweet'te, ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik. Bu günden itibaren Acıbadem'in bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı koronavirüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kendini laboratuvarda karantinaya alan Profesör: Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik.

VİRÜS, BEKLENEN ETKİDEN FAZLASINI YAPTI

Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23:00, Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuç: Test tekrarı..." sözlerini ekledi.

BİR HAFTA TEK ÇALIŞACAK

Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı.

Kendini laboratuvarda karantinaya alan Profesör: Virüs, 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Acıbadem, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Koronavirüse karşı aşı çalışması yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan ilk açıklamalar
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Haberler ›› Sağlık ››Kendini laboratuvarda karantinaya alan Profesör: Virüs, 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptı - Haberler
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