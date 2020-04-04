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AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR

"Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik"Beyza Nur GÜLER - İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜSE karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik.

04.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:58
"Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik"
Beyza Nur GÜLER - İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜSE karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, "Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Çözmeye çalışacağız" dedi.
Koronavirüse karşı tedavi ve aşı için çalışma yürütenlerden biri de Acıbadem Sağlık Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarları Sorumlusu hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı.
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, çalışmalarıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalarda bulunup görüntü ve fotoğraf paylaşıyor.
Ovalı dün attığı tweet'te ekibiyle laboratuvar çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Aşı için son çalışmalarımızı yaptık ve içeri girdik" dedi. Ovalı, "Bu günden itibaren Acıbademin bize sağladığı bu yerde 45 gün süre ile karantinaya giriyoruz. Neden mi? Aşı üretimi için gerekli, herkesin kaçtığı Covid19 virüsünden 10 milyar PFU üretmeye başlıyoruz" ifadelerini kullandı
Çalışmalarla ilgili görüntü de paylaşan Ovalı, "Saat 23. Virüsün 72 saatte yapması gereken etkiden çok daha fazlasını yaptığını gözlemledik. Vero hücrelerini beklenenden kısa sürede parçalamış. Neden? Çözmeye çalışacağız. Sonuc: Test tekrarı..." bilgisini verdi
Ovalı risk nedeniyle bir hafta boyunca tek başına çalışacağını da belirtti. Ovalı'nın sunduğu plazma tedavisi projesi Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmıştı. AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI’DAN İLK AÇIKLAMALAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Beyza Nur, Acıbadem, DHA, Güncel

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AŞI ÇALIŞMASI YÜRÜTEN PROF. DR. ERCÜMENT OVALI'DAN İLK AÇIKLAMALAR
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