Aşı Candır Hayat Kurtarır

Panel Uzman Dr. Mürşide Tunçel Başoğlu'nun 'Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı aşı olsun' fotoğraf sergisi ve kokteyl ile başladı.

Serginin ardından Ege Üniversitesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şafak Taner, 'Aşı karşıtlığı ve sonuçları, aşı ile ilgili yanlış bilinenler' konulu sunum yaptı.

Prof. Dr. Taner sunumunda ayrıca 'Sağlığın korunmasında aşının yeri, aşı sayesinde artık görmediğimiz ölümcül hastalıklar' konularında da katılımcıları bilgilendirdi. Panele çok sayıda sağlık çalışanı ve vatandaş katıldı.

Kaynak: Bültenler