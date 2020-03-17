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Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı

Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.

17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.
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Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi

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