Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.
17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
Bakan Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında aşı ve tanı kiti geliştirme konusundaki ilk toplantının yapıldığı 31 Ocak'tan bugüne üniversiteler ve araştırma kuruluşlarının yoğun bir mesai içinde olduklarını belirtti.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Mustafa Varank, Ekonomi
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