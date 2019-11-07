Haberler » Güncel » Aşı korkusu ağlattı

Aşı korkusu ağlattı

Tokat'ta karma aşı olan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, bazı öğrenciler ise sakinliğini korudu.

07.11.2019 10:05 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:10 Aşı korkusu ağlattı
Tokat'ta karma aşı olan bazı öğrenciler gözyaşlarına boğulurken, bazı öğrenciler ise sakinliğini korudu.

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından Yunus Emre İlkokulunda öğrencilere difteri, boğmaca ve tetanoz aşıları yapıldı. Sınıflarında iğne yapacak olan hemşireleri gören bazı öğrenciler gözyaşlarına hakim olamadı. Ağlayan öğrencilerin yanı sıra iğneden korkmayan öğrenciler ise arkadaşlarına moral vermeye çalıştı. Korku ile karışık duygularını yenmeye çalışan öğrencilerin aşı sınavı kameralara yansıdı. Okul Müdürü Sinan Çalışkan, 217 birinci sınıf öğrencisine karma aşı yapıldığını ifade ederek, "Öğrencilerimiz bu duruma hazırlıklı, korku heyecan hepsi bir arada yaşandı. Elimizden geldiği kadar öğrencilerin aşı korkusunu yenmeye çalıştık ama yine de başarılı olamadığımız durumlarda söz konusu. Sağlık görevlilerine teşekkür ediyoruz" dedi. - TOKAT

İl Sağlık Müdürlüğü, Tokat, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:08   Sanatçı Ali Altay, Ata Türküleri albümünü tanıttı
11:08   Bozkır'da çiftçilere ücretsiz Macar Fiği tohumu dağıtıldı
11:08   Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor
11:08   Rize'de yer altından çıkan gaz incelemeye alındı
11:08   Kaldırımda giden motosiklet ve elektrikli bisikletlere ceza
10:59   Emekliye ikinci tazminat hakkı!
10:56   Aksaray'da otizmli öğrencilerin yuhalanmasıyla ilgili olarak MEB soruşturma başlattı
10:32   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan UEFA'ya sert tepki: Bu yanlıştan dönmeleri gerekiyor
10:24   Son dakika: Erdoğan: Bağdadi'nin eşinin yanında DNA'sı doğrulanmış çocuğu da var
10:24   Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teröristler çekilmedi, Suriye Milli Ordusu'ndan 11 şehit var
7.11.2019 11:08:27