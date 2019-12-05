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Asi nehri için çalışmalar devam ediyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı desteği ile Amik Ovası'nın can suyunu oluşturan Asi Nehri'nin iyileştirilmesi amacıyla önemli bir projeye daha imza attı.

05.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:06Asi nehri için çalışmalar devam ediyor

25 Kasım Pazartesi günü tarihinde başlayan ve 5 gün süren Nehir Havzası Yönetim Planlaması Danışmanlık Hizmeti Teknik Destek Projesi ile Asi Nehri ile ilgili incelemeler yapılarak Büyükşehir Belediyesi personellerine teorik eğitimler verildi.

PROJE İLE ASİ YENİ VE GÜZEL BİR GÖRÜNTÜSÜNE KAVUŞACAK

sınırları içerisinden geçen 88 km'lik Asi Nehri'ni besleyen Afrin Çayı ve Karasu Çayı'nın merkezde kalan kısmının yazın tarımsal sulamada kullanılması ve yağışların yeterli olmamasının Asi Nehri'ne gelen su miktarında azalmaya yol açtığını belirten yetkililer, organik maddelerin yaşanan olumsuz nedenlerden dolayı arttığını belirtti.

Su sümbülleri gibi istilacı bitki türleri için uygun ortamın oluşmaması ve nehir yüzeyinin bitkiler ile kaplanmaması için çeşitli çalışmalar gerçekleştiren ekipler, proje kapsamında Asi'yi yeni ve güzel görüntüsüne kavuşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

Çukurova Üniversitesi ile Asi Nehri'nde çeşitli incelemeler gerçekleştiren HBB yetkilileri, çevre ve doğal kaynakların korunması, iyileştirilmesi, biyolojik çeşitlilik, ekosistemin sürdürülebilirliği ve vatandaşların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması amacıyla verilen eğitimde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.


Hatay, Güncel

Kaynak: Bültenler

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