Asi Nehri'ne düşen genç hayatını kaybetti
Hatay'ın Samandağ ilçesinde nehre düşen 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
02.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:32
Hatay 'ın Samandağ ilçesinde nehre düşen 28 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen Bakan Sağaltıcı, akıntıya kapıldıktan sonra boğularak hayatını kaybetti. Nehir kenarında cesedi bulunan gencin akrabaları büyük acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nde dengesini kaybederek Asi Nehri'ne düşen Bakan Sağaltıcı, akıntıya kapıldıktan sonra boğularak hayatını kaybetti. Nehir kenarında cesedi bulunan gencin akrabaları büyük acı yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İHA