Asi Nehri Üzerindeki Su Sümbülleri Temizleniyor

Lübnan
'ın Bekaa Vadisi
'nde doğan, Suriye
'den geçerek Hatay
'ın Samandağ
ilçesinden Akdeniz
'e dökülen Asi Nehri'nin bazı bölümlerini kaplayan su sümbülleri temizleniyor.
Hatay Büyükşehir Belediyesi temizlik ekipleri nehir yüzeyini istila eden su sümbülleri için çalışması başlattı.
Temizlik çalışanları tekne yardımıyla Asi Nehri üzerinde geniş bir alana yayılan istilacı bitkileri topladı.
Su sümbüllerini temizleme çalışmalarının hava koşullarına bağlı olarak birkaç gün süreceği öğrenildi.
Hatay
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:26