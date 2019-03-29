Aşı Reddi Şakaya Gelmez"

Kaynak: AA

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, aşı ile şaka yapılamayacağını belirterek, "Çocukluk çağı aşılarını tartışmaya açmak ya da alternatifler sunmak son derece yanlış ve tehlikeli yaklaşımlardır." dedi.Antalya'nın Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları ve Bağışıklama Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aşı reddinin dünyada ciddi bir problem olduğunu söyledi.Türkiye'de son yıllarda aşı reddinde bir artış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ceyhan, en son 2017 yılı rakamlarının açıklandığını ve buna göre 2011'de 183 olan aşı reddinin 23 bin 600'e çıktığını kaydetti. Rakamlara rağmen Türkiye'nin birçok ülkeye göre iyi konumda olduğuna işaret eden Ceyhan, "Çocukluk çağında yüzde 96 aşılama yapabiliyoruz. Ne boş verecek ne de telaşa kapılacak durumdayız. Ama artış devam ettiği takdirde tehlikeler kaçınılmaz olacaktır." diye konuştu.Aşı reddini aşı bilinçsizliğine bağlayan Ceyhan, çok sayıda insanın aşı yaptırdığını ama aşının yararları konsunda yeterli bilgiye sahip olmadığını, bilincin anlatılması gerektiğini bildirdi.İnsanlarda aşının neden önemli olduğu, neden herkesin aşılanması gerektiği konusunda bilincin oluşması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, "Aşılanma bir kişisel hak diye düşünülmemeli. Çünkü aşılanmayan her çocuk toplumu riske atıyor. 'Ben çocuğumu aşılatmıyorum, siz gidin aşılatın, benimkine karışmayın' deme hakkımız yok. Çünkü aşılar ancak herkes yaptırdığı zaman yüzde 100 koruyucu olur. Yoksa tek başına hiçbir aşı yüzde 100 koruyucu olmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Ceyhan, tüm ailelerin çocuklarını mutlaka aşılatması gerektiğini ifade etti."Aşı şükran duyulacak en önemli buluş"Aşı ile birçok hastalığın önlendiğini vurgulayan Ceyhan, şunları kaydetti:"Aşı, geçen yıl dünya tarihinde yapılmış gelişmelerin, buluşların içinde en çok şükran duymamız gerekenler arasında birinci sıraya konuldu. Çünkü hayatımızı etkileyen elektrik, televizyon, mikroskoplar, internet, neyi aklınıza getirirseniz getirin hiçbiri aşı kadar insanların ömrüne, sağlığına katkı yapmıyor. Aşı sayesinde insanların ölümüne yol açan hatta kitlesel düzeyde çiçek gibi çocuk felci gibi hastalıklar ortadan kalkıyor. Bunu başka hiçbir yöntemle yapamazsınız. Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi sağlanıyor. Tonla sakatlık önleniyor. Benim yaptığım çalışmaya göre, aşı yapmazsak her yıl Türkiye'de ortalama 14 bin 296 çocuk ölür ve 20 milyar avro da ekonomik kaybımız olur."Aşının çok önemli koruyucu bir unsur olduğunun altını çizen Ceyhan, insanı ölümden kurtarmanın en kolay ve ucuz yolunun aşı olduğunu anlattı."Maddi imkanı olan herkes bu aşıları da yaptırsın"Prof. Dr. Ceyhan, şu anda devlet kapsamında olmayan bazı aşıların da yapılmasını önerdi. Devlet kapsamındaki aşıların sağlık ocaklarında, aile hekimlerince takiplerinin yapıldığını ve ücretsiz bir şekilde çocuklara uygulandığını anlatan Ceyhan, ülkenin aşı programında olmayan ancak serbest pazarda satılan Rota virüsü, HPV ve menenjit aşılarının da yapılmasının yararlı olacağını savundu.Rota virüsü aşısının ishalleri önlemek için kullanıldığını ve bugün 100 ülkede ulusal aşı programında devlet tarafından vatandaşa uygulandığını dile getiren Ceyhan, rahim ağzı kanseri olarak bilinen HPV aşısının da 82 ülkenin ulasal aşı programında bulunduğunu kaydetti.Yeni bir aşı olan menenjit aşısının da bugün 51 ülkenin ulusal aşı programında yer aldığını aktaran Ceyhan, bu aşıların Türkiye'de de değerlendirildiğini bildirdi. Hastalıkların ve aşının maliyetleri karşılaştırılarak çalışmalar yapıldığını söyleyen Ceyhan, bu aşıların da Türkiye'de ulusal aşı programına alınmasının da yakın zamanda gündeme geleceğini ifade etti.Şu anda bireysel olarak bu aşıların yapıldığını vurgulayan Ceyhan, "Bu aşıların yapılmasını biz öneriyoruz. Maddi imkanı olan herkes yaptırsın. Herhangi bir salgın söz konusu değil ama toplumda çok sık olmasa da görülen, ölüme, yaşayanlarda da ciddi sakatlıklara neden olan hastalık söz konusu." dedi.Aşı üzerinde yapılan tartışmaların çok tehlikeli olduğunu ifade eden Ceyhan, "Aşının şakaya gelir tarafı yok. Çocukluk çağı aşılarını tartışmaya açmak ya da alternatifler sunmak son derece yanlış ve tehlikeli yaklaşımlardır. Tartışmalara girmeden bütün ailelerin çocuklarını aşılatması gerekiyor, ülkenin korunması için." diye konuştu.