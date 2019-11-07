ASİAD'DAN TSK'YA ziyaret

ASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Eda Ersoy Tombakoğlu, "ASİAD ailesi olarak Güneydoğu Anadolu'da Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ziyaret ederek şanlı Türk bayrağımızı takdim ettik. Mehmetciğimize ve ordumuza minnetimizi sunuyoruz. Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Bu dönemde birlik ve bütünlüğümüzü korumak için milli duygularla birbirimize tutunmamız lazım" dedi.

KAHRAMAN ORDUMUZUN HER DAİM YANINDAYIZ

Tombakoğlu, "Suriye hududumuzu ve sınırlarımız boyunca uzanan toprakları, terör unsurlarından temizleyerek güvenli bir koridor oluşturmak üzere başlatılan Barış Pınarı Harekâtı; ülkemiz, devletimiz, milletimiz ve çevre ülkeler için terör ile mücadelede atılmış en büyük ve en önemli adım. Kahraman ordumuza destek olmak, her daim yanlarında olduğumuzu kendilerine ifade etmek adına ASİAD ailesi olarak, Şanlıurfa ve Mardin'de bir araya geldik. Devletimizin hamlelerini ve siyasi iradenin duruşunu desteklediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." dedi.

Mehmetçik, "Gönlü ve yüreği güzel Anadolu insanımıza selam olsun, selam olsun bizleri yalnız bırakmayan ASİAD'a. Akşamın ayazında içimizi ısıttınız, Mehmedimize bu akşamda şifa oldunuz. Yolunuz açık olsun, Ne Mutlu TÜRK'üm diyene" ifadelerini kullandı.