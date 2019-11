ASİAD Genel Başkanı Yalçınkaya: "Yatırım yapmanın tam zamanı"

Hükümetin ekonomik tedbirleri üzerindeki çalışmalarının bu günlerde meyve verdiğine dikkat çeken Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş adamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, faiz oranlarının düşmesinden dolayı inşaat sektöründe ciddi satışların olduğunu ifade ederek, "Yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.



Anadolu Birleştirici ve Sanayici İş adamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Yücel Yalçınkaya, son zamanlarda artan konut satışlarına dikkat çekti. Hükümetin ekonomik tedbirleri üzerindeki çalışmalarının bu günlerde meyve verdiğini kaydeden Yalçınkaya, faiz oranlarının düşmesinden dolayı inşaat sektöründe ciddi satışların olduğunu ifade ederek, "Yatırım yapmanın tam zamanı" dedi.



Konut kredi faizlerinin devlet bankaları başta olmak üzere 0,99 oranına düştükten sonra konut satışlarında çok ciddi artışların olduğunu söyleyen Yalçınkaya, yaklaşık 2 yıldır inşaat sektöründe bir daralmanın olduğunu ve Hükümetin ekonomik tedbirler alarak yapmış olduğu çalışmaların ancak yeni gün yüzüne çıktığını söyledi.



"Tüm yatırımcılarımızı iş dünyası derneği olarak ülkemize davet ediyoruz"



ASİAD Genel Başkanı Yalçınkaya, sözlerine şöyle devam etti: "İş dünyası olarak tüm üyelerimiz ile farklı sektörlerde 2020 yılı ve sonrası için çok ciddi yatırım projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık. Avrupa ve Türkiye temsilcilerimiz ile ortak çalışmalar neticesinde yurt dışında bulunan üyelerimiz ile ülkemizde yapılacak yatırımlar konusunda ortak çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bu anlamda tüm yatırımcılarımızı iş dünyası derneği olarak ülkemize davet ediyoruz. ASİAD olarak geçmişte olduğu gibi bundan sonraki süreçte de devletimizin ülkemizin çıkarları doğrultusunda alacağı tüm kararların yanında olarak milli duruşumuzu her zaman koruyacağız."



"Fırsatçılık günleri geride kaldı"



Dünya genelinde olan kriz aslında sadece Türkiye'de varmış gibi algılar olsa da Türkiye'nin öyle kolay dalgalanmalardan etkilenecek bir ülke olmadığının altını çizen Yalçınkaya, "Uzun yıllar inşaat sektöründe hizmet vermiş bir işadamı olarak çok güçlü bir ekonomimizin olduğunu belirtmek isterim. Geçtiğimiz son iki yıla göre tüm sektörleri ele alarak değerlendirme yaptığımızda krizden öte dış güçlerin ortak bir proje çizerek etki oluşturmuş olduğu bir fırsatçılık vardı. O günlerde çok şükür geride kaldı. ASİAD olarak tüm sektörlerde hizmet eden üyelerimiz ile yapmış olduğumuz toplantılarda biz o kara günlerde bile dolar ve fırsatçılığa karşı dik durarak her daim ülkemizin yanında olduk fırsatçılara hiç bir zaman ödün vermeyerek milli ve yerli duruşumuzu her zaman gösterdik." ifadelerini kullandı.



"Konut faiz oranlarında beklentimiz 0,90 altına inmesi"



Özellikle inşaat sektöründe konut satışı 0,99 oranına düştükten sonra büyük bir sektörde hareketliliğin olduğunu belirten Yalçınkaya, "Ülkemizin en önemli dinamiklerinden olan inşaat sektörünün daha da canlı ve eski günlerine dönmesi için sektörde iş adamları ve konut alacak vatandaşlarının beklentisi 0,90 oranın altında olması gerektiği beklentisi öne çıkmıştı. Sadece devlet bankaları değil ülkemizin kaymağını yiyen özel bankaların artık inisiyatif alarak konut sektöründe faiz oranlarını aşağı çekme konusunda adım atmalıdırlar." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA