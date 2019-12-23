Haberler » Güncel » ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı - Haber

ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

23.12.2019 16:49 | Son Güncelleme: 23.12.2019 16:54 ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurtuluş Bayramı mesajı
Merkezi 'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü nedeniyle kutlama mesajı yayınladı.

Dr. Yıldırım, kahramanlık ve başarı öyküleriyle yazılmış tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birinin Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep'in verdiği mücadele olduğunu kaydetti.

Her türlü yokluğun karşısında, bağımsızlık uğruna ellerinde kalan son şey olan canlarını hiçe sayarak, büyük bir savaş veren Gazianteplilerin yaktığı meşaleyle, tüm ulusun yolunun aydınlanmasında büyük rolü olduğunu dile getiren Dr. Yıldırım, mesajında şu görüşlere yer verdi:

"98'inci yıl dönümünü büyük bir gurur ve onurla kutladığımız 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş günümüz, ebediyete kadar Türk'ün bağımsızlık mücadelesinin sembollerinden biri olacaktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde ulusumuzun varlığı ve bağımsızlığı için mücadele eden tüm şehitlerimizi büyük bir şükran ve saygıyla anıyorum." - GAZİANTEP

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yusuf Ziya Öztabak, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30   MSB: "Terör örgütü PKK/YPG, yine Barış Pınarı bölgesinde yer alan masum sivilleri hedef aldı" - Haber
18:30   Dışişleri Bakanlığından "Bosna-Hersek" açıklaması - Haber
18:30   Hindistan'da protestolar sürüyor - Haber
18:28   Zeytin bidonunda Bizans dönemine ait 567 sikke ele geçirildi - Haber
18:26   Çelik: "Milletimizin her kesimi Diyarbakır'daki annelerin yanındadır" - Haber
18:08   Son dakika: Terör örgütü YPG, Tel Abyad'da sivilleri hedef aldı: 8 ölü, çok sayıda yaralı var - Haber
17:00   İBB önündeki fayton protestosunda 5. gün! Eylemciler ile zabıta arasında gerginlik çıktı - Haber
16:17   Gasp ettikleri tekel bayiinin sahibini 3 yerinden bıçaklayıp kaçtılar - Haber
16:04   Otomobilde yanında oturan sevgilisinin dilini kesip, çeşitli yerlerinden yaraladı! - Haber
15:56   Beşiktaş'ta denizcilik eğitim verilen lisenin iskelesinde ceset bulundu - Haber
23.12.2019 18:31:55