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ASİD Başkanı Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

07.08.2019 10:05 ASİD Başkanı Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı
Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Dr. Yıldırım, "Bayramlar, büyüklerimizden bizlere kalan, bizlerden de evlatlarımıza miras bırakabileceğimiz en önemli değerlerimizdendir" dedi. Her şeyin hızla değiştiği ve çalışma temposunun yoğun olduğu bir çağda yaşandığına vurgu yapan Dr. Yıldırım, "Bu tempo içinde ailelerimizle ve yakınlarımızla bir araya gelmemiz her zaman mümkün olmuyor. Bayramlar geçmişle günümüz arasındaki en kuvvetli bağlardan biri olduğu gibi, aileleri hatta nesilleri bir araya getiren önemli günlerdir. Sağlıklı, mutlu, birlik ve beraberliğimizin daim olduğu bayramları huzur içinde geçirmenizi dilerim" diye konuştu. - GAZİANTEP

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Yusuf Ziya Öztabak, Kurban Bayramı, Gaziantep, Güncel

Kaynak: İHA

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