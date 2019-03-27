Boşanma Aşamasında Olan Emre Aşık ve Yağmur Aşık Adliyede Pedagog Krizi Yaşadı

Boşanma davaları devam eden eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Aşık, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek pedagog ile görüştü. Emre Aşık'ın pedagog görüşmesinin ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi.

Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık'a pedagog, 'Babasıyla görüşmesin mi' dedi. Bunun üzerine Yağmur Aşık, pedagogun taraflı davrandığını ileri sürerek tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı.

HAKİM, ÇOCUĞUN PEDAGOGLA GÖRÜŞMESİNE KARAR VERDİ

Eski futbolcu Emre Aşık, 3 çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a 6 yıllık evliliğini bitirmek için iki ay önce boşanma davası açmıştı. İstanbul 10 Aile Mahkemesi'nde görülen davada hakim Emre ve Yağmur Aşık ile 5 yaşındaki oğullarının pedagog ile görüşmesine karar vermişti.

"BABASIYLA GÖRÜŞMESİN Mİ?"

Pedagog görüşmesi için Yağmur Aşık, oğlu ile Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na bugün saat 10.00'da geldi. Pedagog ile bir görüşmeye önce Emre Aşık girdi. Bir saat süren görüşmenin ardından çıkan Emre Aşık'ın ardından görüşmeye girecek olan Yağmur Aşık, oğlunu avukatına bırakmak istedi. Oğlunun görüş günü olmaması nedeniyle babasıyla görüşmesini istemeyen Yağmur Aşık'a pedagog, 'Babasıyla görüşmesin mi' dedi.

PEDAGOG HAKKINDA TUTANAK TUTTURDU

Görüşmeye giren 5 dakika sonra çıkan Yağmur Aşık, pedogogun taraflı davrandığını ileri sürdü ve tutanak tutturarak, adliyeden ayrıldı. Annesinin görüşmeye girdiği sırada çocuk da birkaç dakikalığına babası Emre Aşık ile birlikte oldu. Emre Aşık, boşanma davalarında gizlilik kararı bulunduğunu belirterek konuşmak istemedi.

Kaynak: DHA