Haberler » Güncel » Haber

Fatih Bulut, fenomen olan Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı için Hüseyin Akan'la anlaşma sağladı

Sosyal medyada 'Çok sevdim yalan oldu' isimli şarkısıyla binlerce kişi tarafından izlenerek ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu ortaya çıkan Aşık Hüseyin Akan'ı ziyaret etti ve ikili arasında anlaşma sağlandı. Adının hırsıza çıktığını söyleyen Bulut, duruma isyan etti.

16.09.2019 14:44

'Çok sevdim yalan oldu' şarkısıyla ünlenen Fatih Bulut, şarkının yüzde 65'inin ait olduğu Aşık Hüseyin Akan'ın yanına gitti. Adının hırsıza çıktığını söyleyen Bulut, "Hüseyin ağabeyi evinde ziyaret ettik. Olay tatlıya bağlandı" dedi. Aşık Hüseyin Akan ise Fatih Bulut'a açtığı davayı geri çektiğini söyledi.

"ADIM HIRSIZA ÇIKTI"

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Aşık Hüseyin Akan'ı evinde ziyaret edip, bir süre sohbet eden Fatih Bulut, ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Bulut, "Gelişmeler karşısında adım hırsıza çıktı. Hüseyin ağabeyin yanındayız, ortada yanlış anlaşılma var. Hüseyin ağabey her şeyi anlatacak" derken, Aşık Hüseyin Akan ise "Ben sana hırsız demedim" dedi.

DAVAYI GERİ ÇEKTİ

Aşık Hüseyin Akan, "Ben de yanlış anladım. Ben yeğenimi dinledim, kendinde suç olmadığını anladım. Davamı geri çekiyorum, Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

NOTER ONAYLI ANLAŞMA YAPTILAR

İnsanların kendisini suçlu gibi görmesinden çok rahatsız olduğunu kaydeden Fatih Bulut, şunları söyledi:
"Kimse kimsenin duygusunu almaz, yerde para bulsam şöyle kaldırır, 'Bu kimin?' derim. Bu olayda adım 'hırsız'a çıktı. Sen yüreği güzel adamsın, sen demedin ama herkes öyle dedi. Eser yarı yarıya bizlere ait ama eser Hüseyin ağabeyin. Eserin gerçek sahibi olduğunu bilsem gelmez miydim yanına, hep birlikte yaptık. Parçanın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmedim. Televizyona giderken Kayseri diye çıktım ama ortaya Tarsus da çıktı. Ama bir baktım ki dünya izliyor. Allah razı olsun." Fatih Bulut ve Aşık Hüseyin Akan, Tarsus'taki notere giderek eser üzerinde noter onaylı anlaşma yaptı.

Şarkıcı Fatih BulutŞarkıcı Fatih Bulut'un Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı çalıntı mı?

Fatih Bulut, fenomen olan Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı için Hüseyin Akan'la anlaşma sağladı

Aşık Hüseyin, Fatih Bulut, Mersin, Tarsus, Magazin, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(22)
DİYARBAKIRLI:besteci olacaktım söz kalmadı
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
VATAN:sanat adına hiçbişey yok. . . . ayrıca çocuklarımıza ne öğretecek nasıl aydınlatacak bu şarkı neyi sahipleneceğimizi hala bilmiyoruz. . . geleceğe değil ana yatırım yapmaya devam. . .
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
KOVBOY:bunun kafası montaj gibi duruyor, kütükten biraz yontulmuş hareketleri var
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
QORJUX:Şu piyasada Ajdar ın hakkı yenmiştir arkadaş
Yayından Kaldır
10 0
Cevap yaz
ONUR:adam keşin önde gideni bi tarafı ayrı başı ayrı oynuyor şarkı desen 5 para etmez ses desen yok millet neresini sevdi anlamadım çok değişik bir milletiz
Yayından Kaldır
13 1
Cevap yaz
ELLİSELİZ:hırsızsın zaten krosun bide.
Yayından Kaldır
10 9
Cevap yaz
YETMİŞÜÇ:ELLİSEKİZ En azından senin gibi oğlan değil çakmada olsa erkek
Yayından Kaldır
6 1
HURİ:önce sorduklarında parça kimin diye benim dedin neden şimdi geri vites yapıyorsun ki en başta dicektin onu
Yayından Kaldır
17 0
Cevap yaz
FENEVLİ:ahahahahah
Yayından Kaldır
3 4
Cevap yaz
6SLİ:bu kadar çekememezlik adamı kanser yapar
Yayından Kaldır
2 0
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
17:52 Türkiye ikincisi okula bilişim atölyesi kuruldu
17:52 Mazlum-Der'den Diyarbakır annelerine destek ziyareti
17:52 Süt anlık olarak kayıt altına alınacak
17:52 Bakan Kasapoğlu'ndan Cenk İldem'e tebrik
17:52 Adnan Menderes'in idam edilişinin 58. yılı
17:51 Tem büyükçemece'de tır yangını 3
17:51 Maden şirketi işçilerinin alacak eylemi