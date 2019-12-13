Aşık olduğu temizlik görevlisi kadını başkasıyla evleneceği için öldürmüş

BAYBURT'ta, Recai Ç.'nin (34), Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) temizlik görevlisi olarak çalışan, aşık olduğu Zehra Erdemir'i (40) Süleyman Alan ile evleneceğini söylediği için bıçaklayarak, öldürdüğü ortaya çıktı. Recai Ç.'nin bıçakladığı Alan'ın, hastanede tedavi gördüğü, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Erdemir ise bugün Çayırözü köyünde, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün sabah, Vali Nihat Üçyıldız Caddesi'ndeki KETEM'de meydana geldi. Recai Ç., merkezde temizlik görevlisi olarak çalışan Zehra Erdemir ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda çalışan Süleyman Alan ile tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Recai Ç., elindeki bıçağı Erdemir ve Alan'a sapladı. Erdemir ve Alan, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik görevlilerince yakalanan Recai Ç., polis ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu 2 yaralı, ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zehra Erdemir, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı hastanede tedaviye alınan Süleyman Alan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

BAŞKASIYLA EVLENECEK, DİYE BIÇAKLAMIŞ

Polisin soruşturma başlattığı olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Recai Ç.'nin, aşık olduğu Zehra Erdemir'in Süleyman Alan ile evlilik hazırlığında olduğunu öğrendiği belirtildi. Recai Ç.'nin, Erdemir'den Alan ile evlenmemesini istediği, bu yüzden tartıştıkları öğrenildi.

Öte yandan Zehra Erdemir için bugün Tuzcuzade Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Cüneyt Epçim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ve Erdemir'in ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. İkindi vakti kılınan namazın ardından Zehra Erdemir'in cenazesi, Çayırözü köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.