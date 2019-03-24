Aşık Olduğunu İtiraf Eden Didem Soydan'dan Şaşırtan Mesaj!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Didem Soydan, aşık olduğunu açıklamıştı. Soydan,daha sonra bir açıklama daha yaparak, "Yanlış alarmmış. Şükür." ifadelerini kullandı.

"AŞIK OLDUM"

Sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla ve söylemleriyle gündeme gelen model Didem Soydan, aşık olduğunu açıklamıştı. Soydan, "Aşık oldum, kim beddua ettiyse belasını versin" notunu paylaşmıştı. Didem Soydan'ın kime aşık olduğu merak konusu olmuştu.

"ÇOK ŞÜKÜR"

Didem Soydan, çok konuşulan paylaşımının ardından bir tweet dada attı. Soydan, aşık olduğunu yazdığı mesajı alıntılayarak, "Yanlış alarmmış" yazdı ve '#şükür' etiketi ekledi.