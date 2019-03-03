Aşık Seyrani Mahallesinden Başkan Cabbar'a Tam Destek

Kaynak: İHA

Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar, İlçe Başkanı Osman Turan ile birlikte Aşık Seyrani mahallesini ziyaret etti.Mahalle sakinlerince karşılanan Develi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Mehmet Cabbar, "Kanalizasyonları yaptırdım maliyeti ne kadar biliyor musunuz? 52 milyon eski parayla 52 trilyon, ben 2005 den beri bu partide yöneticilik yapıyorum ve bu büyük köylere gittiğim zaman, tepkiyle karşılaştığımız zaman milletvekilleriyle, başkanlarım geliyorsunuz ama şu yüzyıl olmuş bizim kanalizasyonlarımız yok derlerdi. Allah'a hamd olsun 13 tane köyün kanalizasyonunu bitirmek bize nasip oldu. 10 tane kaldı inşallah onlarında nüfusu az olduğu için 2019 sonrasına bırakılmıştır onuda yapacağız" dedi.Başkan Cabbar, "Benim bütçem ne kadar biliyor musunuz? 45 milyon TL bu nedenle biz kesinlikle arkadaşlar kendi bütçelerimizle bunları yapamazdık, işte Büyükşehir Belediyesi bundan dolayı önemli. Hepimiz unuttuk Öksüt'ten çıkan suyu içiyoruz doğrumu arkadaşlar? Develi Belediyesinin bütçeleriyle yapılamıyordu ama Büyükşehir yasası geldi bizler hemen giderek Haseki başkanımda o zaman dediki burda bir suyumuz çıktı, ama bizim bütçelerimiz bizim musluklarımızdan akıtmamız imkansız sayın başkanım. Bunu Büyükşehir Belediyesi yapacak biz bunu hak ediyoruz dedik ve 22 milyon liraya ihalesini yaptırarak arkadaşlar bugün şuanda içtiğimiz suları gelmesine sebebiyet verdik" diye konuştu.Başkan Cabbar konuşmasına şöyle devam etti:"Hesabını yaptığımız zaman gerek kamu yatırım noktasında, gerekse de belediye hizmetleri noktasında bizler bu dönem elimizden gelen gayretlerin fazlasını yaparak Develi'mize birçok kazanımlar elde ettik. Arkadaşlar, bunları görmemiz lazım, tabiki başkanım eksikleriniz var mı, var arkadaşlar Mehmet Cabbar'ında eksiği olabilir, arkadaşlar bir tek dört dörtlük varlık vardır oda Cenabı Allah'dır. Bizler askere gittiğimiz zaman ne yapıyoruz, acemi birliğinde nereye gideceğimizi, nereye koşacağımızı bilemeyiz, ama 3 aylık dönemden sonra usta birliğine gidip bir onbaşı bir çavuş olduğumuz zaman askerliğin ne olduğunu, görevimizin ne olduğunu biliriz. Bizde Allah'a hamd olsun eksiklerimizi biliyoruz, hatalarımızı biliyoruz, yapılacakları biliyoruz, hayallerimiz var ve bunları söylerken de yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatı diye sizlere samimi bir şekilde geliyoruz." - KAYSERİ