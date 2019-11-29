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Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Ustaya Saygı" temalı Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi.

29.11.2019 00:24 | Son Güncelleme: 29.11.2019 00:33
Cumhurbaşkanlığının himayelerinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Ustaya Saygı" temalı Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi.
Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 8. Uluslararası Klarnet Festivali kapsamında düzenlenen etkinlikte, toprak, vatan ve devlet sevgisini gönül gözünden süzülen sözlerle anlatan halk ozanı Aşık Veysel'in hayat hikayesi paylaşıldı.
Ünlü ozanın hayatından kesitlerin aktarıldığı programda, opera sanatçısı Hakan Aysev, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı ve Türk halk müziği sanatçıları Elif Buse Doğan, Melihat Gülses, Mustafa Keser, İsmail Altunsaray, Emel Taşçıoğlu ve Gülşen Kutlu, Aşık Veysel'in eserlerini seslendirdi.
Halk ozanı Aşık Veysel'in çiçeklerin üstündeki sazının yer aldığı sahnede, sanatçıların seslendirdiği eserlere, şefliğini Orhan Şanlıel'in yaptığı 25 kişilik orkestra eşlik etti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik dinletisi sonrası Aşık Veysel'in torunu Çiğdem Özer'e plaket verdi, katılımcılara teşekkür ederek, organizasyonu geleneksel hale getireceklerini belirtti.
Çiğdem Özer, plaketi ailesi adına aldığını belirterek, dedesinin gözlerinin karanlığının gönlünün aydınlığını etkilemediğine düzenlenen program sayesinde tekrar farkına vardığını ifade etti.
Daha sonra sanatçılar "Uzun ince bir yoldayım" adlı türküyü seslendirdi.
Programa, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, siyasiler, üniversite öğrencileri ve çok sayıda davetli de katıldı.
Aşık Veysel'i Anma Programı düzenlendi

Aşık Veysel Şatıroğlu, Beştepe, Güncel

Kaynak: AA


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