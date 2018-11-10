Aşık Veysel
'in hayatının konu edildiği "Kim Demiş Karanlık" oyunu Başkent sahnesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi
Başkent Tiyatrolarında, "Kim Demiş Karanlık" isimli oyunun sezon prömiyeri sahnelendiUsta Ozan Aşık Veysel'in hayatının anlatıldığı oyun, sezonun ilk gösteriminde başkentlilerden büyük beğeni topladı
ANKARA - Anadolu'nun usta ozanlarından Aşık Veysel'in hayatı, "Kim Demiş Karanlık" adlı oyunla, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatrosu Sahnesinde yeniden canlandı. Aşıklık Geleneğinin son temsilcisi olarak gösterilen dünyaca ünlü ozan Aşık Veysel'in şiirlerini, sözlerini kısacası sanat hayatını anlatan oyun yeni sezonun başlamasıyla birlikte Başkentlilerden tam not aldı.İlk gösterimde ayakta alkışlandı Gençlik Parkı
Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyuna Başkentliler yoğun ilgi gösterirken, oyunun prömiyerini Keçiören
Kaymakamı Uğur Bulut, Mamak
Kaymakamı Ziya Polat, Sincan
Kaymakamı Abdullah Küçük, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve çok sayıda davetli de izledi.Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir
İkiler'in yazıp yönettiği "Kim Demiş Karanlık" adlı oyun dakikalarca ayakta alkışlandı.Başkentlilerden oyuna yoğun ilgiOyundan çok etkilendiğini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz, Aşık Veysel'i saygıyla andıklarını söyledi.Gözlerini yitiren, hayata dünya gözüyle değil de gönül gözüyle bakan ünlü ozan Aşık Veysel'in, hayat hikayesinin anlatıldığı oyun ilk olarak 2017 yılında sahnelendi. Başkentlilerin büyük beğenisini toplayan oyunun bugüne kadar 30'u aşkın gösterimi gerçekleşti.
10 Kasım 2018 Cumartesi 12:29