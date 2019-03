Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

Kaynak: AA

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu 'nun ölümünün 46. yılında, doğum yeri Sivas 'ın Şarkışla ilçesi Sivrialan köyündeki mezarı başında anma programı düzenlendi.Vali Vekili Mehmet Nebi Kaya , programda yaptığı konuşmada, Aşık Veysel 'i rahmetle andığını söyledi.Kaya, "Aşık Veysel bu hayatın geçici olduğunu ve gerçek aleme gideceğini elbette çok iyi biliyordu. Buna göre bir yaşam düzeni oldu ve hayata, toprağa, insana bu açıdan baktı. 'Adım kalır' dedi ve adının kalacağının da farkındaydı, çünkü o bizlere gerçeği söyledi." dedi.Aşık Veysel'in "gönül gözü" ile gördüğünü vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:"Dostlar beni hatırlasın' diyor. Bu dost, insana, doğaya, mahlukata, bitkiye ve toprağa dost bir insandı. Aşık Veysel'i anlamak için gerçek bir dost olmak gerekir. Aşık Veysel bu millete, Anadolu insanına çok güzel nasihatler vermiş ve onlara yol açmıştır. Böylesine mümtaz bir halk ozanına sahip olduğumuz için millet olarak ne kadar gurur duysak azdır. Aşık Veysel'in toprağına bastığı, havasını soluduğu, yolunda yürüdüğü bu topraklarda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Halk ozanımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, onun şiirlerinde verdiği nasihatlere erişebilen ve onları hayatında uygulayabilen, birlik ve beraberliği, dostluğu her daim pekiştiren kişiler olmayı diliyorum." CHP Sivas Milletvekili Karasu ise Aşık Veysel'in küçük yaşta görme yetisini kaybetmesine rağmen hayata dört elle tutunmayı başardığını dile getierek, "Veysel'in bu azmi bugün hepimize örnek olmalıdır. Aşık Veysel vatansever bir isimdir." diye konuştu."Bu güzelliği kalbimizde saklıyoruz"Aşık Veysel'in torunu Gündüz Şatıroğlu da anma programına katılanlara teşekkür ederek, "Biz güzelliği kalbimizde saklıyoruz, saklarken de onu incitmemeye, ona kıymet vermeye özen gösteriyoruz." dedi.Dedesinin vefatının üzerinden 46 yıl geçtiğini anlatan Şatıroğlu, "Dile kolay, 46 yıldır gelip burada Aşık Veysel'i anıyoruz. Toplumun her kesimi burada. Hangi siyasi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun, hatta dünyanın her yerinden insanlar geliyor. Bozkırın bu dağ köyüne niye geliyorlar? Çünkü Aşık Veysel'in her sözünde kendilerini buluyorlar." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, Aşık Veysel'in mezarına karanfil bırakıldı, dua edildi. Kaya ve beraberindekiler, daha sonra Aşık Veysel Müzesi'ni gezdi.Anma programına, Aşık Veysel'in torunu Sebahattin Şatıroğlu, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz , Sivrialan Köyü Muhtarı Mustafa Çam , bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.