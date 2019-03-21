Aşık Veysel'in Ölümünün 46. Yılı

Halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu
, vefatının 46. yılında memleketi Sivas
'ın Şarkışla
ilçesinde anıldı. Aşık Veysel
'in adını taşıyan Gençlik ve Kültür Merkezinde düzenlenen anma programında sanatçı Mustafa Özarslan
, Aşık Veysel
'in eserlerini seslendirdi.
Programa, Şarkışla
Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz
, Aşık Veysel
'in torunları Gündüz ve Sebahattin Şatıroğlu, Aşık Veysel Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Nevzat Balıkçıoğlu, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Sivas, Şarkışla, Aşık Veysel Şatıroğlu, Güncel
Kaynak: AA